Las mujeres, de entre 24 y 44 años, fueron detenidas durante una serie de allanamientos vinculados a una causa por juego clandestino.

En el marco de una investigación desarrollada por la DDI Junín, mediante análisis informático y labor de inteligencia criminal en diversas redes sociales, se constató abundante material publicitario ofertando juegos de azar y apuestas clandestinas online.

Los usuarios promocionaban casas de apuestas y casinos online sin licencia, juego que se desarrolla incumpliendo la ley.

Una de las publicidades en redes sociales y WhatsApp para promocionar casinos online ilegales

Consecuentemente Personal de Grupo Investigativo de Chacabuco mediante tareas investigativas recopilo el material publicitario de estas plataformas ilegales, individualizando a los participes, procediéndose a identificar administradores y cajeros promotores de este juego clandestino.

Durante los procedimientos se secuestraron seis teléfonos celulares, dos notebooks y una CPU, elementos que serán peritados.

Los registros oficiales indican que solo algunas de las mujeres tuvieron empleos registrados con anterioridad y que la mayoría no superó dos trabajos en blanco. Tres presentan historial crediticio de riesgo medio, algunas perciben la Asignación Universal por Hijo y dentro del grupo hay monotributistas.

Las personas investigadas se hallan a disposición de la justicia siendo notificadas del inicio y la formación de la causa por una Infracción al artículo 301 bis del Código Penal, con penas de 3 a 6 años de prisión.

