Chacabuco: Cinco mujeres detenidas por integrar una red de juego clandestino
Las acusadas promocionaban casas de apuestas y casinos online sin licencia. Secuestraron teléfonos celulares y notebooks.
Las mujeres, de entre 24 y 44 años, fueron detenidas durante una serie de allanamientos vinculados a una causa por juego clandestino.
En el marco de una investigación desarrollada por la DDI Junín, mediante análisis informático y labor de inteligencia criminal en diversas redes sociales, se constató abundante material publicitario ofertando juegos de azar y apuestas clandestinas online.
Los usuarios promocionaban casas de apuestas y casinos online sin licencia, juego que se desarrolla incumpliendo la ley.
Consecuentemente Personal de Grupo Investigativo de Chacabuco mediante tareas investigativas recopilo el material publicitario de estas plataformas ilegales, individualizando a los participes, procediéndose a identificar administradores y cajeros promotores de este juego clandestino.
Durante los procedimientos se secuestraron seis teléfonos celulares, dos notebooks y una CPU, elementos que serán peritados.
Los registros oficiales indican que solo algunas de las mujeres tuvieron empleos registrados con anterioridad y que la mayoría no superó dos trabajos en blanco. Tres presentan historial crediticio de riesgo medio, algunas perciben la Asignación Universal por Hijo y dentro del grupo hay monotributistas.
Las personas investigadas se hallan a disposición de la justicia siendo notificadas del inicio y la formación de la causa por una Infracción al artículo 301 bis del Código Penal, con penas de 3 a 6 años de prisión.
