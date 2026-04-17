El bloque de concejales de Fuerza Patria Chacabuco anunció que presentará en la próxima sesión del Honorable Concejo Deliberante un proyecto para abordar la situación del PAMI, en medio de los cuestionamientos por los recortes impulsados por el gobierno nacional de Javier Milei, según informó el medio local Chacabuco Noticias.

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En ese marco, los ediles expresaron su preocupación por el impacto de las medidas en los adultos mayores y señalaron: “La principal preocupación está puesta en la pérdida de medicamentos gratuitos, las restricciones para acceder a la cobertura total y las demoras en la autorización de tratamientos oncológicos y especiales, una realidad que golpea de lleno a jubilados y jubiladas de Chacabuco”.

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Desde el bloque advirtieron además que “la eliminación del vademécum universal, las trabas para acceder al subsidio social y el aumento constante del precio de los remedios dejaron a miles de afiliados en una situación angustiante”.

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En la misma línea, remarcaron: “A esto se suman demoras en medicamentos oncológicos, insulinas especiales y otros tratamientos indispensables, poniendo en riesgo la continuidad de la atención y la salud de los adultos mayores”.

El proyecto también cuestiona el deterioro de las prestaciones médicas, con recortes que afectan la atención de médicos de cabecera, odontología y la entrega de insumos como anteojos, pañales y sillas de ruedas.

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Finalmente, los concejales adelantaron que expresarán su repudio al vaciamiento del PAMI, exigirán la revisión de las medidas y solicitarán la presencia del titular local del organismo para brindar explicaciones sobre la situación de los afiliados en Chacabuco.