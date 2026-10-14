Un concejal de Chacabuco fue denunciado públicamente por el subsecretario de Tránsito del municipio, Gerardo Alejandro, quien aseguró que el edil circulaba con alcoholemia positiva, sin seguro obligatorio vigente y con la licencia de conducir vencida desde hacía cinco meses.

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La acusación se conoció durante una entrevista con Radio Líder Chacabuco, en la que el funcionario repasó el trabajo de su área y cuestionó las críticas que recibe por parte de integrantes del Concejo Deliberante.

Según relató Alejandro, el episodio ocurrió durante un operativo realizado en la intersección de Mitre y Sarmiento, donde fue interceptado un automóvil conducido por el concejal. El subsecretario no precisó la fecha del procedimiento ni aportó detalles sobre las actuaciones realizadas tras el control.

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“Circulaba con su licencia de conducir vencida de cinco meses, seguro obligatorio vencido y en estado positivo”, afirmó el funcionario durante la entrevista.

Alejandro vinculó el episodio con los cuestionamientos que recibió el área de Tránsito durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante y calificó la situación como lamentable.

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La advertencia sobre la identidad del concejal

Consultado sobre quién era el edil involucrado, el subsecretario evitó revelar su nombre, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo públicamente.

“No lo voy a decir ahora, pero si siguen hablando mal de Tránsito, lo voy a dar con nombre y apellido”, advirtió.

Durante la entrevista, el funcionario también mencionó al concejal Sarkovich al referirse a las críticas contra el área, pero no lo identificó expresamente como la persona involucrada en el operativo. Por eso, no es posible establecer a partir de sus declaraciones quién es el edil al que apuntó la denuncia.

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La acusación quedó planteada públicamente por el responsable de Tránsito municipal, sin que en la entrevista se brindaran precisiones sobre el resultado del procedimiento ni sobre una eventual sanción.