El portal informativo Chacabuco en Red celebró este lunes su noveno aniversario y compartió un mensaje de agradecimiento dirigido a quienes acompañan diariamente el trabajo periodístico del medio.

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A través de sus redes sociales, el sitio destacó el apoyo de los miles de lectores que siguen sus contenidos, el acompañamiento de las familias que sostienen las extensas jornadas laborales del equipo y la confianza de los anunciantes que eligen el portal para promocionar sus actividades.

"Esto no termina acá... seguiremos innovando para llevarles la información que ustedes se merecen con las mismas ganas del primer día", expresaron desde el medio local al conmemorar un nuevo año de trayectoria.

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Fundado en 2017, Chacabuco en Red se consolidó como uno de los principales medios digitales de la ciudad y la región, con cobertura de actualidad, política, policiales, deportes y temas de interés comunitario.

La publicación generó una gran cantidad de mensajes de afecto por parte de lectores y seguidores. Entre los comentarios se destacaron saludos de vecinos de Chacabuco y también de otras localidades, como Mendoza y Saladillo, quienes valoraron el trabajo informativo realizado durante estos años.

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"Feliz cumpleaños Chacabuco en Red", escribió Daniel Derosa. "Continúen informando a los chacabuquenses", expresó Alicia Patronella. Por su parte, Andrea Fabiana Castronuevo destacó el "compromiso y profesionalismo" del equipo y les deseó nuevos desafíos y crecimiento.

Las felicitaciones también llegaron de seguidores que definieron al portal como "los mejores", agradecieron la información diaria y alentaron a continuar por muchos años más.

Con nueve años de historia, Chacabuco en Red reafirmó su compromiso de seguir apostando a la innovación y a la cobertura periodística de la realidad local.