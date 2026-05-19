El periodista Gustavo Sylvestre visitará Chacabuco el próximo sábado 23 de mayo para brindar una charla y presentar su último libro en el Teatro Italiano, en el marco de las actividades organizadas por la Semana de Mayo.

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La actividad comenzará a las 17.30 y llevará como título “La Revolución de Mayo en la Argentina actual”. Además, el conductor de C5N y Radio 10 presentará su libro “Pepe Mujica, ligero de equipaje”, una obra editada en 2024 dedicada al expresidente uruguayo José Mujica.

Según se informó durante una conferencia de prensa realizada en el Palacio Municipal, el secretario de Asuntos Municipales, Hugo Moro, confirmó que las entradas son gratuitas, aunque deberán retirarse previamente en la boletería del Teatro Italiano.

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Los tickets pueden retirarse esta semana en los horarios de 8.00 a 12.00 y de 19.30 a 21.00.

El libro que presentará Sylvestre cuenta con prólogos escritos por Papa Francisco, Luiz Inácio Lula da Silva, Lucía Topolansky y Rafael Correa.

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