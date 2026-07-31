Martín Marinucci visitó Chacabuco para mantener un encuentro de trabajo con el Jefe Municipal Darío Golía y avanzar en la puesta en marcha de una línea de colectivos distrital, un proyecto estratégico que permitirá mejorar la conectividad del distrito y ampliar el acceso de vecinos y vecinas al transporte público.

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“Durante muchos años nuestros pueblos crecieron alrededor del ferrocarril. Hoy el desafío es garantizar esa misma conectividad con un sistema de transporte público que llegue donde la gente vive, trabaja y estudia. No se trata solamente de un colectivo: es generar oportunidades, impulsar el desarrollo de cada localidad y garantizar derechos”, dijo el Ministro de Axel Kicillof.

En ese sentido, destacó el trabajo conjunto con el Municipio y remarcó: “El año pasado comenzamos a trabajar en esta iniciativa y Darío tuvo la templanza de respetar los tiempos que requiere un proyecto de estas características, con estudios, planificación y una mirada de largo plazo. Hoy estamos mucho más cerca de que Chacabuco cuente con un recorrido de transporte público pensado para las necesidades de su comunidad”.

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Por su parte, Golía agradeció el acompañamiento del Ministerio de Transporte y del Gobierno de la Provincia para impulsar una política pública de fuerte impacto local. “Este proyecto demuestra el compromiso de la Provincia con los municipios. El transporte público es estratégico para el desarrollo de Chacabuco porque mejora la calidad de vida de nuestros vecinos, facilita la movilidad cotidiana, favorece la integración de las localidades y también contribuye a ordenar el tránsito y reducir la siniestralidad”, aeveró.

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