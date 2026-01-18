El trágico siniestro vial ocurrió este sábado (17 de enero) por la tarde sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del partido de Chacabuco.

Ads

El un matrimonio de adultos mayores, vecinos de la localidad de El Socorro (Pergamino), perdió la vida tras un violento choque frontal contra un camión jaula que circulaba en sentido contrario.

Sucedió alrededor de las 15.30, en el kilómetro 207 de la traza nacional, en cercanías de un centro logístico de gran magnitud.

Ads

Por causas que aún son materia de investigación, una camioneta Jeep Compass en la que se desplazaba la pareja impactó de frente contra un camión jaula. El vehículo de menor porte terminó sobre la banquina con severos daños en su parte frontal.

Las víctimas fatales del trágico suceso fueron identificadas como Carlos Eduardo Del Piano, de 71 años, y Teresita Susana Dell’Asta, también de 71 años.

Ads

El conductor del camión resultó ileso y permaneció en el lugar a disposición de las autoridades.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Vial, servicios de emergencias médicas, Bomberos Voluntarios y peritos accidentológicos. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó bajo la intervención del Departamento Judicial Junín, que busca establecer con precisión cómo se produjo el siniestro.