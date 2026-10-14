Un episodio de violencia contra trabajadoras de la educación ocurrió este martes en el Colegio Nacional de Chacabuco, donde una preceptora y una directora habrían sido agredidas físicamente por la madre de una alumna. Tras el hecho, se formalizó una denuncia en la comisaría local y gremios docentes convocaron a un paro distrital para este miércoles, bajo la consigna “Basta de violencia en las escuelas”.

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Una de las trabajadoras afectadas es Andrea Otegui, preceptora de la institución, quien relató lo sucedido en sus redes sociales. “Una madre entró a la escuela, me escupió, me golpeó y me tiró al piso. Me insultó y me amenazó”, escribió.

Según publicó el medio local Chacabuco en Red, la causa fue caratulada como lesiones leves y amenazas. La mujer señalada como agresora sería la madre de una alumna que se habría presentado en el establecimiento por una presunta acusación contra su hija por el robo de un celular.

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Otegui también contó que, durante el episodio, la directora de la escuela fue golpeada. En su testimonio, puso el foco en las consecuencias que este tipo de situaciones deja en quienes trabajan en las instituciones educativas.

“¿Cómo volvemos al aula después de eso? ¿Cómo seguimos enseñando el respeto cuando tenemos que recuperarnos de los golpes? ¿Quién cuida a quienes cuidan todos los días?”, planteó.

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La preceptora atravesó el episodio en una jornada que esperaba vivir con alegría: ese mismo martes había recibido los ejemplares de su libro, titulado Después del caos, florecí, que se preparaba para presentar.

“Hoy necesitaba abrazar mi libro. Y terminé necesitando que me abrazaran a mí”, expresó.

Paro docente y abrazo simbólico

Tras las agresiones, gremios y trabajadores de la educación convocaron a una jornada de protesta para este miércoles 14 de octubre en Chacabuco. La medida incluirá un paro distrital y un abrazo simbólico a la institución a las 13.15, bajo la consigna “Basta de violencia en las escuelas”.

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Distintos sectores expresaron su solidaridad con las trabajadoras afectadas y reclamaron medidas para garantizar la seguridad de docentes, directivos y demás integrantes de las comunidades educativas.

Entre ellos se pronunciaron la CTA Autónoma de Chacabuco, ATE, la UCR local, La Libertad Avanza y el bloque de concejales de la UCR-PRO. Los comunicados coincidieron en repudiar las agresiones y señalaron la necesidad de prevenir nuevos episodios y acompañar al personal afectado.

El caso vuelve a poner en discusión la violencia dentro de las escuelas, un ámbito en el que los conflictos deben poder abordarse mediante el diálogo y sin poner en riesgo la integridad de quienes trabajan y estudian allí.