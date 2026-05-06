El intento de asalto que ocurrió en el hipermercado mayorista Diarco, ubicado sobre la Ruta 2 en Chascomús, fue desarticulado por las fuerzas de seguridad antes de que los ladrones pudieran huir con el botín.

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Dos delincuentes lograron acceder al predio durante la madrugada del 2 de mayo, a través de un boquete que realizaron en una de las paredes del galpón.

Sin embargo, el plan fue detectado a tiempo gracias a la activación simultánea del sistema de monitoreo interno del local y la alerta al 911. La rápida reacción policial permitió montar un operativo cerrojo que impidió la fuga de los asaltantes.

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Según publicó el medio local El Cronista, una vez dentro del depósito, se desató una persecución. Uno de los sospechosos fue reducido en el sector de depósito, mientras que el segundo fue hallado oculto en la parte superior de las instalaciones. Además, las autoridades secuestraron las herramientas utilizadas para abrir el boquete.

La causa quedó caratulada como “robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa” y está a cargo de la U.F.I.D. N° 9 de Chascomús. Uno de los detenidos cuenta con antecedentes penales.

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