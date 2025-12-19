Este viernes 19 de diciembre, desde las 17.00, la ciudad de Chascomús se prepara para vivir una jornada histórica y festiva al conmemorarse los 160 años de la llegada del tren, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la vida de la comunidad y en el desarrollo de la región.

La llegada del ferrocarril no fue solo el arribo de una locomotora sino la puerta de entrada a nuevas dinámicas comerciales, sociales y culturales. Durante nueve años, Chascomús fue punta de rieles, antes de que la línea ferroviaria se extendiera hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, consolidando a la ciudad como un punto estratégico del territorio bonaerense.

La antigua estación, que funcionó hasta fines de 2014 y que hoy pertenece a la Municipalidad, se transformó en un activo polo cultural. Desde 2015, en sus históricas salas (la del jefe, la boletería, el telégrafo y la sala de encomiendas) funciona el Museo y Archivo Ferroviario, que en esta oportunidad también celebrará sus 10 años de vida.

Entre los principales atractivos de la jornada se destaca el Taller de Restauración Patrimonial, donde se avanza en la puesta en valor de una verdadera joya ferroviaria, un vagón de primera clase de 1910, que podrá ser apreciado parcialmente durante la celebración. A su vez, la sala de Encomiendas ofrecerá una propuesta innovadora con una experiencia inmersiva, pensada para reflexionar de manera crítica sobre el presente y el futuro del sistema ferroviario nacional.

La celebración incluirá además una muestra fotográfica en la sala del jefe, con imágenes históricas de alto valor documental que reconstruyen parte de la memoria colectiva de la ciudad.

La jornada contará con otras propuestas como exposición de autos antiguos, unidades históricas de los bomberos voluntarios, espectáculos musicales y artísticos con representaciones de época, instituciones vinculadas al ámbito ferroviario presentando sus proyectos, juegos para niños, visitas guiadas por el museo y la estación, foodtrucks y diversas opciones gastronómicas.