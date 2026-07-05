El Municipio de Chascomús anunció que compactará más de 1.100 vehículos secuestrados que permanecen en depósitos municipales, en el marco del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (PRO.DE.CO.). El dinero obtenido por la venta de la chatarra será destinado íntegramente a la Cooperadora del Hospital Municipal.

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La medida fue confirmada por el subsecretario de Seguridad, Ramiro Cangianelli, quien explicó en declaraciones a FM Por Siempre 97.3 que el operativo alcanzará a los vehículos retenidos entre 2017 y el 30 de junio de 2025 que no hayan sido retirados por sus propietarios.

Según detalló el funcionario, serán compactados 102 automóviles, 25 vehículos con destrucción total y cerca de 1.000 motocicletas, además de una importante cantidad de caños de escape secuestrados por incumplir la normativa vigente.

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No obstante, los titulares todavía tienen la posibilidad de recuperar sus vehículos. Para ello deberán presentarse en el Juzgado de Faltas con la documentación que acredite la titularidad, donde se les informará el monto correspondiente por multas, acarreo, estadía y otros conceptos administrativos.

La compactación se realizará entre junio y agosto y forma parte de una política orientada a mejorar la gestión de los depósitos municipales.

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Desde la comuna destacaron que la iniciativa permitirá eliminar focos de contaminación, liberar espacio en los predios donde se almacenan los vehículos secuestrados y reducir el impacto ambiental que genera la acumulación de unidades abandonadas.

Además del beneficio ambiental, la totalidad de los fondos obtenidos por la venta del material reciclable será destinada a la Cooperadora del Hospital Municipal de Chascomús, con el objetivo de fortalecer el sistema público de salud local.