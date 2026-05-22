El Concejo Deliberante de Chascomús aprobó por mayoría la interpelación al intendente Javier Gastón para que brinde explicaciones sobre las medidas de seguridad implementadas en el distrito, en medio de la conmoción generada por la muerte del joven Kevin Martínez, de 15 años.

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La decisión se tomó durante una sesión especial en la que se trató exclusivamente el Proyecto de Decreto N° 253, impulsado con el objetivo de que el jefe comunal informe sobre el plan de seguridad y las acciones adoptadas frente al incremento de hechos delictivos en la ciudad.

El pedido de interpelación surgió luego del accionar de fuerzas de seguridad y personal municipal en el episodio que terminó con la muerte del adolescente.

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La iniciativa fue aprobada sin el acompañamiento del oficialismo y, en principio, la convocatoria al intendente sería el próximo jueves 28 de mayo a las 9 de la mañana.

Desde el bloque Potencia, el concejal Valentino Redruello sostuvo que “el Intendente tiene que aparecer y explicar lo que está pasando para que esto no siga escalando” y remarcó que el jefe comunal “debe rendir cuentas y decir qué medidas va a tomar para revertir la situación”.

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Por su parte, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en el Concejo, Maximiliano Donato, señaló en declaraciones al programa “AM Show”, de FM Sonar 93.9, que buscan conocer “qué fue lo que sucedió con el fallecimiento del joven y si los protocolos se llevaron adelante como corresponde”.

Además, Donato advirtió sobre el crecimiento de los hechos de inseguridad en la ciudad y recordó que durante el último año fueron reemplazados tanto el comisario como el subcomisario local, aunque consideró que “poco ha cambiado la situación”.

“Necesitamos medidas urgentes, ya que el Intendente es el encargado de la Policía y lo debe asumir”, concluyó el edil radical.