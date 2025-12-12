El reconocido periodista Osvaldo Logares presentó este miércoles su libro “Testimonios. Conversaciones y relatos inéditos con personalidades nacionales e internacionales” en el Museo Pampeano de Chascomús, donde repasó algunas de las historias más significativas de su carrera. El intendente Javier Gastón acompañó la actividad.

Durante la charla, Logares compartió anécdotas y reflexiones de los 44 capítulos que integran la obra, en la que reúne encuentros con figuras centrales de la historia argentina y mundial. Entre los recuerdos más celebrados mencionó sus entrevistas con René Favaloro, el Papa Francisco y Juan Pablo II. También respondió preguntas del público sobre su mirada del deporte —incluyendo el histórico contrapunto Menotti-Bilardo— y contó experiencias inolvidables: desde cubrir un show del Indio Solari hasta un viaje en avión junto a la Madre Teresa de Calcuta.

Además, de acuerdo a lo que publicó el medio local El Fuerte Diario, para ayer jueves estaba prevista una segunda presentación del libro, a las 19 horas, en el Hotel Howard Johnson. El encuentro también iba a ser con entrada libre y gratuita e incluiría firma de ejemplares.

