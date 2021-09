El intendente de Chascomús Javier "Chapa" Gastón (Frente de Todos) desmintió que vaya a pedir licencia en el cargo para poder presentarse para la re-reelección, gracias a un "atajo" en la ley que impide esas postulaciones en la provincia de Buenos Aires.

"Muchos me han preguntado si es cierto que me voy de Chascomús. Es otra MENTIRA‼️ No es casual que algunos medios locales estén agitando con este tema. No es la primera vez que lo hacen y lo van a seguir haciendo", dijo un ofuscado Gastón en redes sociales, jefe comunal chascomunense desde 2015.

Y agregó: "Buscan generar malestar en muchos, y en particular que los que tienen algún aprecio por mí se enojen, se confundan, repitan estas mentiras con sus vínculos cercanos y me metan en el "son todos iguales". Gracias a todos por las innumerables muestras de cariño que sigo recibiendo todos los días".

¿Por qué se podría volver a presentar pese a que la ley lo impide?

Una interpretación en la reglamentación de la ley 14.836 determinar la prohibición abarca a "quienes habiendo sido reelectos en el mismo cargo para un segundo mandato consecutivo, hayan asumido sus funciones y ejercido por más de dos (2) años, continuos o alternados".

En el caso de pedir licencia, ese conteo de años se vería interrumpido, argumentan quienes quieren volver a presentarse para un tercer periodo consecutivo.