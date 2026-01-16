Chascomús volverá a convertirse en el corazón de la música orquestal del país con una nueva edición de “El Festival” de la Fundación SOIJAr, la Fiesta Federal de las Orquestas Infantiles y Juveniles.

El evento, con acceso libre y gratuito, reunirá a más de 450 niñas, niños y jóvenes músicos de todo el país, reafirmando el rol de la ciudad como Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles.

“En un escenario único, con el atardecer de la laguna como marco natural, se vivirán tres noches de conciertos que combinan formación, arte y emoción”, señalaron desde la organización del festival, la Fundación SOIJAr (Sistema de Orquestas infantiles y Juveniles de Argentina), con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Chascomús.

Cronograma de conciertos

El jueves 29 de enero llega el Concierto Apertura “Semillas de nuestra tierra”: Orquesta Infantil Argentina Dirección: Valeria Atela Invitados especiales: Nahuel Pennisi, Florencia Otero y Vox Popurri El concierto propone un recorrido por clásicos del folklore argentino y un homenaje a María Elena Walsh, protagonizado por niñas y niños de entre 9 y 15 años de todo el país.

El Viernes 30 de enero llega Ritmos de Latinoamérica “Fiesta al atardecer”: Orquesta Filarmónica SOIJAr Director invitado: Guillermo Scarabino Invitados: integrantes de La Bomba de Tiempo y la participación especial: Nelson Castro Propone un viaje musical por América Latina, con una propuesta sinfónica vibrante que combina tradición, ritmo y diversidad cultural.

Y por último, el viernes 31 de enero llega la Sinfonía Folclórica “Chascomús celebra a Mercedes Sosa”: Orquesta Juvenil Argentina Director invitado: Popi Spatocco Invitadas especiales: Sandra Mihanovich, Marcela Morelo y Patricia Sosa Una noche cargada de emoción para homenajear a Mercedes Sosa, con jóvenes músicos de entre 15 y 21 años y grandes voces de la música popular argentina.



El predio contará con feria de artesanos y emprendedores, food trucks, sector de juegos, espacios de relax y descanso, y la tradicional Peña del Festival, que funcionará las tres jornadas como un lugar de encuentro, música y celebración, desde las 17 horas los tres días.

