De cara a las fiestas de fin de año, la Municipalidad de Chascomús anunció un fuerte operativo para hacer cumplir la Ordenanza N° 5305/2018, que prohíbe en todo el partido el uso, tenencia, producción, almacenamiento y comercialización de pirotecnia que genere estruendos. La medida apunta a proteger la salud y la integridad de personas vulnerables, así como también de animales y el entorno.

La normativa, vigente desde 2018, fue diseñada bajo el concepto de “fiestas seguras, sin pirotecnia sonora” y busca reducir los riesgos asociados a petardos, bombas y morteros, cuyo impacto puede resultar perjudicial especialmente para:

Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Niños y adultos mayores.

Animales domésticos y fauna silvestre.

Las autoridades remarcan que los artificios sonoros no solo provocan estrés y daños auditivos, sino que también siguen siendo una de las principales causas de incendios durante las celebraciones.

El Municipio advirtió que los operativos de control incluirán inspecciones en comercios para verificar el cumplimiento de la norma. Aquellos establecimientos que sean sorprendidos vendiendo pirotecnia sonora podrán recibir multas y afrontar clausuras de hasta 60 días.

“La ordenanza establece la ineludible necesidad de preservar la integridad física de las personas y señala el impacto negativo que produce la pirotecnia en el ambiente, los animales y la comunidad”, señalaron desde el Ejecutivo local.

Como opción para quienes desean mantener la tradición festiva sin afectar a terceros, la Municipalidad promueve el uso de pirotecnia de efecto lumínico, que no genera estruendo y reduce significativamente los riesgos para la salud y el ambiente.