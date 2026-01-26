Con el objetivo de fomentar el deporte náutico y el contacto con la naturaleza, Chascomús será escenario de una nueva edición de la “Remada de Luna Llena” que se desarrollará el próximo domingo 1 de febrero.

Ads

La actividad es organizada por la Asociación de Pesca y Náutica, con el acompañamiento de la Dirección de Deportes municipal, y propone navegar durante la caída del sol para contemplar el paso del día a la noche sobre la laguna. Durante el recorrido, los participantes podrán disfrutar de los cambios de colores en el horizonte y del reflejo de la luna llena sobre el agua.

Desde la organización destacaron que la participación será libre y gratuita, tanto para socios de la institución como para el público en general. Además, el evento contará con la supervisión permanente de guardavidas, con el fin de garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Ads

En cuanto a las condiciones de participación, se recordó que el uso de chaleco salvavidas será obligatorio para ingresar al agua, sin excepciones. Los socios del club podrán utilizar kayaks y tablas de manera gratuita, aunque deberán realizar una reserva previa en la secretaría debido a que los cupos son limitados. En tanto, quienes no sean socios podrán sumarse con sus propios equipos.

El punto de encuentro será la sede de la Asociación de Pesca y Náutica, ubicada en la intersección de la avenida Costanera España y avenida Lastra. Se espera que, como en ediciones anteriores, una importante cantidad de embarcaciones le dé un marco especial a la laguna de Chascomús bajo la luz de la luna.

Ads

Desde la entidad organizadora informaron que el horario exacto de la largada se confirmará en los días previos, en función de la salida lunar. Los interesados en participar o realizar consultas pueden acercarse a la secretaría del club durante la semana.