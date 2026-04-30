El primer fin de semana del mes invita a una escapada gastronómica por la provincia de Buenos Aires, con dos propuestas camperas. Las ciudades de Chascomús y Capitán Sarmiento serán escenario de festividades donde los platos de olla, las recetas caseras y la música en vivo serán protagonistas.

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En Chascomús, el histórico edificio del Centro Cultural Municipal Vieja Estación albergará la 2° Fiesta de la Empanada Campera, una jornada que reunirá a cooperadoras de escuelas rurales en la competencia por la mejor empanada del año. Además de la propuesta gastronómica, el evento incluirá una Jornada por la Paz, abierta a la participación de diferentes religiones y espacios políticos de la comunidad, promoviendo un mensaje de encuentro y convivencia.

Por su parte, en Capitán Sarmiento se celebrará la 1° Fiesta del Guiso Campero, en el predio de los galpones ferroviarios donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de guisos tradicionales, locros, carbonadas y todo tipo de comidas de olla, además de un menú pensado para los más chicos. La jornada contará también con feria de emprendedores, artesanos y espectáculos musicales, y tendrá como gran atractivo la elección del “Maestro Guisero”.

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Ambas fiestas, con entrada libre y gratuita.

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📌 Datos claves

🥟 Chascomús – 2° Fiesta de la Empanada Campera

📍 Lugar: Centro Cultural Municipal Vieja Estación (Belgrano 344)

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📅 Fecha: Sábado 2

🕚 Horario: 11:00 a 22:00

🎟️ Entrada: Gratuita

🍽️ Actividades: Concurso de empanadas, participación de escuelas rurales, Jornada por la Paz

🍲 Capitán Sarmiento – 1° Fiesta del Guiso Campero

📍 Lugar: Predio de los galpones ferroviarios

📅 Fecha: Domingo 1

🕙 Horario: Desde las 10:00

🎟️ Entrada: Gratuita

🍽️ Actividades: Guisos, locro, carbonada, feria de emprendedores, shows en vivo, elección del Maestro Guisero

🔎 Más información:

Chascomús: Instagram @turismochascomus

Capitán Sarmiento: Instagram y Facebook Turismo Capitán Sarmiento