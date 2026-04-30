Chascomús y Capitán Sarmiento celebran con empanada y guiso campero
Una de las fiestas se celebra el sábado 2 y la otra el domingo 3. Platos de olla, recetas caseras y música en vivo con entrada gratuita.
El primer fin de semana del mes invita a una escapada gastronómica por la provincia de Buenos Aires, con dos propuestas camperas. Las ciudades de Chascomús y Capitán Sarmiento serán escenario de festividades donde los platos de olla, las recetas caseras y la música en vivo serán protagonistas.
En Chascomús, el histórico edificio del Centro Cultural Municipal Vieja Estación albergará la 2° Fiesta de la Empanada Campera, una jornada que reunirá a cooperadoras de escuelas rurales en la competencia por la mejor empanada del año. Además de la propuesta gastronómica, el evento incluirá una Jornada por la Paz, abierta a la participación de diferentes religiones y espacios políticos de la comunidad, promoviendo un mensaje de encuentro y convivencia.
Por su parte, en Capitán Sarmiento se celebrará la 1° Fiesta del Guiso Campero, en el predio de los galpones ferroviarios donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de guisos tradicionales, locros, carbonadas y todo tipo de comidas de olla, además de un menú pensado para los más chicos. La jornada contará también con feria de emprendedores, artesanos y espectáculos musicales, y tendrá como gran atractivo la elección del “Maestro Guisero”.
Ambas fiestas, con entrada libre y gratuita.
📌 Datos claves
🥟 Chascomús – 2° Fiesta de la Empanada Campera
📍 Lugar: Centro Cultural Municipal Vieja Estación (Belgrano 344)
📅 Fecha: Sábado 2
🕚 Horario: 11:00 a 22:00
🎟️ Entrada: Gratuita
🍽️ Actividades: Concurso de empanadas, participación de escuelas rurales, Jornada por la Paz
🍲 Capitán Sarmiento – 1° Fiesta del Guiso Campero
📍 Lugar: Predio de los galpones ferroviarios
📅 Fecha: Domingo 1
🕙 Horario: Desde las 10:00
🎟️ Entrada: Gratuita
🍽️ Actividades: Guisos, locro, carbonada, feria de emprendedores, shows en vivo, elección del Maestro Guisero
🔎 Más información:
Chascomús: Instagram @turismochascomus
Capitán Sarmiento: Instagram y Facebook Turismo Capitán Sarmiento
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