En la Fiesta Provincial de la Empanada de O´Higgins se dio un hecho histórico en tiempos de apertura en torno a la diversidad de género. Brighitte Quintana fue elegida segunda princesa en el evento marcando un momento inédito hasta ahora. Cómo reaccionaron los vecinos con la novedad.

Quintana es mujer trans, maquilladora profesional y diseñadora de vestuarios para muñecas Barbie y representó a “Sentite Guapa”, un local de indumentaria de la localidad vecina de Rawson.

“Sólo quería abrir caminos a otras chicas trans y logré mucho más de lo que me había propuesto”, expresó Quintana a FM Sobre Nivel, 92.9.

En el concurso Agustina García de Chacabuco fue electa Reina de la 18º Fiesta provincial de la Empanada de O´Higgins. Como 1º Princesa, Trinidad Giordano de Junín y 2º Princesa, Brighitte Quintana de Rawson.

Qué dijo la comunidad

LaNoticia1.com relevo la cobertura de los medios locales de Chacabuco, O Higgins y Junín. La noticia tuvo impacto en medios digital y radios locales. La ciudadanía se expresó a través de comentarios en las redes de los medios. Se reunieron cientos de comentarios y desde este medios les resumimos las tendencias.

Comentarios Positivos

La mayoría de los comentarios fue positivo con mensajes de felicitaciones hacia la organización, jurados y participantes. La diferencia entre estos y los negativos es de aproximandamente 90 a 10. Los mensajes con la palabra "Felicitaciones" fue la frase más elegida. Desde este medios seleccionamos mensajes con mayor contenido argumentativo.

“Primero que nada felicitaciones para ella!! Y segundo, da pena leer los comentarios de ciertas "personas", si es que se les puede llamar así... que tristeza me da!!!” (En Diario de Junín)

“Me parece bárbaro !!! Por fin se nos está abriendo la cabeza y estamos aceptando, que podemos ser distintos, diferentes, negros , blancos, ateos ó católicos, pero que todos tenemos los mismos derechos...” (En Diario de Junín)

Comentarios Negativo

Los ciudadanos con comentarios negativos no aceptan a una persona trans en el concurso de reina y princesa. En realidad lo que parece que no toleran es una modificación sobre lo establecido. Si bien las costumbres se construyen históricamente, no son naturales, justamente son una construcción que permite modificaciones y nuevas visiones.

“Están en inferioridad de condiciones respecto a las otras participantes. Vergonzosa la actitud del jurado; porque la esencia del concurso es reina y princesa, mujeres. Si se les de oportunidad para concursar para chicas trans. Fiesta de la empanada trans” (En Diario de Junín)

“Ya es cualquier cosa” (En Diario de Junín)

“En mi humilde opinión la eligieron más por obligación. Había chicas hermosas ojo no digo que la segunda princesa no lo es. Solo que había chicas que se merecían esa oportunidad” (En FM 107.7)

“Lo único que faltaba habiendo tantas mujeres” (En FM 107.7)

“Hace falta destacar lo trans? No es igualdad lo que se busca?” (En FM 107.7)