Por Javier Cappiello

Hilda “Chiche” Duhalde, la exsenadora analizó el actual momento político socioeconómico atravesado por Argentina y recordó su iniciativa del Plan Vida implementado durante la gestión de Eduardo Duhalde como gobernador de la provincia de Buenos Aires. En declaraciones a Lanoticia1.com, la exdiputada nacional rechazó la modalidad de los “timbreos” de Cambiemos, y apoyó a Roberto Lavagna como candidato a presidente en las próximas elecciones.

¿Qué mensaje le daría hoy a una manzanera que bajó los brazos?

"Estoy tratando de encontrarme con la red de manzaneras porque me parece que son absolutamente necesarias en este momento. La que desee puede comunicarse conmigo a través de las redes porque hay que volver a capacitar mujeres y hombres que quieran entrelazarse para ayudar a la gente que muchas veces no pueden resolver los problemas, que necesita un oído, una palabra y alguien que lo acompañe".

¿Cree que el Plan Jefes y Jefas es similar a los programas que se implementan actualmente?

"Fue un plan que duró el tiempo de gestión de mi esposo (el exgobernador bonaerense Eduardo Duhalde) y un poco que tenía que ver con ‘apagar el incendio’ de aquel momento. Había que generar un programa diseñado por encima de la línea de la indigencia para apagar ese siniestro a todas las familias por igual, fue uno y no varios. Después aparecieron muchos programas y me parece que eso no es bueno, si no hay controles y seguimiento de cada programa de quienes lo reciben, se complica".

¿Usted se animaría a hacer un timbreo en la casa de sus viejas manzaneras?

"No me gustan los timbreos sino recorrer los barrios como lo hago, encontrarme con la gente y darme cuenta de que recuerdan con mucho cariño el programa que llevamos adelante. Cuando digo que me sorprendo de que lo recuerden es porque pasaron 20 años y siguen planteándose la necesidad de un plan de esa naturaleza, por lo tanto quiere decir que no hubo nada que lo superara. Pero no soy partidaria ni creo en los timbreos".

Recientemente en declaraciones a Lanoticia1.com, Jorge Giaccobe (hijo) consideró que “lo que hay que pensar es si el kirchnerismo quiere ganar la presidencial o no. Yo creo que el negocio para la oposición es ganar la general para quedarse con toda la cuota de poder posible”. ¿Esto es posible?

"Me parece un pensamiento miserable, lo que hay que ganar es cambiar esta historia con gente de muy buena fe que quiera sacar el país adelante, el cual es el que vivimos todos. Hoy me preocupa que haya muchos chicos que la universidad los prepara y se van del país porque sienten que no hay futuro. Lo importante no es ‘ganar’ sino poder cambiar el rumbo que estamos llevando".

¿Qué opina sobre Roberto Lavagna como candidato a presidente en las próximas elecciones?

"Lavagna ha sido el ministro de economía que junto a una coalición de gobierno que encabezaba Eduardo Duhalde, Raúl Alfonsín, y otros, sacaron al país delante de aquel momento tan dramático. Me parece que es un hombre de bien, sabe mucho de economía y no puede hacerlo solo, sino con una coalición de partidos, tengo la mejor opinión".