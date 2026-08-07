Claudio “Chiqui” Tapia aseveró que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que preside trabaja para que Argentina no sólo sea sede del partido inaugural del Mundial 2030, sino también de toda la fase inicial del torneo.

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Vale recordar que para la próxima edición de la Copa del Mundo, la primera etapa está prevista que se dispute en Argentina, Paraguay y Uruguay, para luego continuar en Marruecos, Portugal y España. No obstante, Tapia reveló que busca ampliar la participación del país.

“Hemos logrado algo importantísimo. Primero, reivindicar la historia: que el Mundial 2030 sea homenajeado como se debe porque el primer Mundial se jugó 100 años atrás”, sostuvo el titular de AFA en declaraciones televisivas.

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Y destacó: “¿Cuál es el partido más importante de los Mundiales? El primero y el último. Nosotros hoy tenemos el primero y estamos trabajando para tener una fase completa, a costo cero para el Estado”.

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