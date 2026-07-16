Un hombre, de 83 años, fue agredido brutalmente por un miembro activo de la Policía de la provincia de Buenos Aires, identificado como el teniente Rubén Darío Rimoli (quien presta servicios en Alberti).

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Rimoli fue preventivamente desafectado de sus funciones por la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) luego del suceso ocurrido en la intersección de las calles 508 y 111, en Chivilcoy, en el marco de una aparente discusión vecinal que escaló de forma desmedida.

Tras un llamado de urgencia al 911, personal policial se desplazó rápidamente al lugar, donde se constató que el teniente Rimoli había atacado con un violento golpe de puño en el rostro al anciano, según informó La Razon de Chivilcoy.

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La extrema gravedad de la agresión física obligó al traslado inmediato de la víctima al Hospital Municipal local. Una vez ingresado, el primer examen médico determinó que presentaba una fractura en el arco cigomático (unión del hueso cigomático (malar) y el hueso temporal) izquierdo, por lo que quedó inmediatamente internado en la unidad de terapia intensiva. Con el correr de las horas, el cuadro clínico del paciente empeoró drásticamente debido al fortísimo impacto en su cabeza.

El secretario de Salud de la Municipalidad, Dr. José Luis Neme, confirmó el delicado panorama y el grave cuadro clínico que atraviesa la víctima: "El paciente se encuentra cursando un post neuroquirúrgico por un traumatismo encéfalo craneano. Está grave, con asistencia respiratoria mecánica en la sala de cuidados intensivos del Hospital local".

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En tanto, en la justicia la causa fue caratulada formalmente como "Lesiones agravadas" y quedó a cargo de la fiscal Natalia Gómez, con la intervención directa de la instructora judicial de Ayudantía, quien impartió de inmediato las primeras directivas para avanzar con la investigación y establecer de manera fehaciente los motivos que ocasionaron el hecho.