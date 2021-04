El intendente Guillermo Britos explicó la situación del paciente que dio positivo de Covid-19 con la cepa de Manaos. Es un camionero brasilero que se descompensó en el acceso a Chivilcoy y fue tratado en esa ciudad.

“En primer lugar aclarar que no está la cepa de Manaos en Chivilcoy, sino que se descubrió en nuestra ciudad esa cepa a un camionero de Brasil que iba desde ese país hacia Río Negro, se descompuso en el acceso a Chivilcoy y tratado en nuestra ciudad. Desde el Malbran confirmaron que la cepa es la de Manaos”, detalló Britos.

En ese sentido enfatizó: “Pero no es alguien de Chivilcoy, que pudo haber contagiado a vecinos, no va a contagiar a nadie en Chivilcoy, no se queda en Chivilcoy y ya estaría regresando a su país. No es lo mismo que haya viajado una familia y que vuelva contagiada y pueda propagarse”.

“Seguramente esa cepa llegue a todos lados porque ya está confirmado que hay circulación comunitaria y nosotros estamos en contacto con capital a través de vecinos que viajan a trabajar, a visitar familiares o por tema de salud”, afirmó Britos.

El caso del paciente brasilero lo había confirmado su secretario de salud, José Caprara este miércoles 1 de abril.