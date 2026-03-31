El fatal accidente tuvo lugar cuando un vehículo Ford Escort que salía de la ciudad de Chivilcoy fue impactado de manera lateral por un camión que circulaba por Ruta 5 en sentido Suipacha–Luján.

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En el auto viajaban cinco personas: un hombre y cuatro mujeres de distintas edades. A raíz del fuerte impacto, fallecieron estas últimas. Asimismo, el conductor resultó gravemente herido y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud.

En tanto, el chofer del camión resultó ileso. Según se informó, todas las víctimas fatales tenían domicilio en José C. Paz.

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