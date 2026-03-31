Chivilcoy: Cuatro muertos por choque entre un auto y un camión en Ruta 5
Un trágico siniestro vial se registró este lunes por noche en la intersección del Acceso Sur de Mercedes y la Ruta Nacional Nº 5, donde cuatro personas -oriundas de José C. Paz- perdieron la vida como consecuencia de un violento impacto.
El fatal accidente tuvo lugar cuando un vehículo Ford Escort que salía de la ciudad de Chivilcoy fue impactado de manera lateral por un camión que circulaba por Ruta 5 en sentido Suipacha–Luján.
En el auto viajaban cinco personas: un hombre y cuatro mujeres de distintas edades. A raíz del fuerte impacto, fallecieron estas últimas. Asimismo, el conductor resultó gravemente herido y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud.
En tanto, el chofer del camión resultó ileso. Según se informó, todas las víctimas fatales tenían domicilio en José C. Paz.
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