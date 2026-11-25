Los festejos por el campeonato de Boca Juniors también tuvieron su punto de encuentro en Chivilcoy, donde una celebración en la Plaza Principal terminó con un hombre de 36 años internado en terapia intensiva. Tomás Destaville había llegado a la ciudad de visita y estaba acompañado por su hijo cuando recibió un golpe por la espalda. Al caer, impactó la cabeza contra el cordón y perdió el conocimiento.

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Según informó el medio local La Razón de Chivilcoy, el episodio ocurrió durante la noche del sábado, cuando una multitud de simpatizantes xeneizes se había concentrado en el principal paseo público de la ciudad para celebrar el nuevo título del equipo.

De acuerdo con el relato de su padre, Jorge Destaville, el hombre recibió una trompada por la espalda que provocó su caída. La víctima trabaja como inspector de Migraciones en la Ciudad de Buenos Aires y se encontraba en Chivilcoy de visita.

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El secretario de Salud municipal, José Luis Neme, había informado inicialmente que Destaville sufrió un traumatismo de cráneo y debió ser internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal. Posteriormente, su padre brindó detalles sobre el cuadro clínico y señaló que presenta una importante inflamación cerebral y pequeños coágulos que, por el momento, no requieren intervención quirúrgica.

El paciente permanece sedado y bajo estricta vigilancia médica, a la espera de que disminuya la inflamación. Su familia también evalúa la posibilidad de trasladarlo a un centro de salud de Buenos Aires, dependiendo de su evolución.

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La denuncia y la investigación

En cuanto a la investigación, el padre confirmó que la familia ya radicó la denuncia y que las actuaciones quedaron en manos de la fiscalía. Además, aseguró que, a partir del análisis de las cámaras de seguridad, habría un agresor identificado, mientras avanzan las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

En un primer momento, el jefe de la Policía Comunal de Chivilcoy, comisario Gastón Perotti, había señalado que no se habían registrado denuncias en la dependencia policial. Sin embargo, posteriormente la familia confirmó que realizó la presentación correspondiente.