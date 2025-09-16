Los padres de Maximiliano Joel Delasavia , el joven de 18 años que perdió la vida tras un accidente en medio de una persecución de tránsito en Chivilcoy, iniciaron una demanda civil por $100.000.000 contra la Municipalidad. Acusan al Estado local de ser responsable por el accionar imprudente y negligente de los agentes que participaron del operativo.

El siniestro ocurrió el 17 de febrero de 2023, cuando Maximiliano intentó escapar de un control de tránsito y fue perseguido por agentes municipales. De acuerdo a la causa, la persecución fue ilegal e irregular: se realizó a alta velocidad, en contramano y sin directivas institucionales que la avalaran. Además, la escena del accidente no fue preservada, lo que sumó nuevas sospechas sobre el proceder de los funcionarios.

En paralelo, tres agentes municipales fueron elevados a juicio por incumplimiento de deberes de funcionario público. El caso no solo busca justicia por la muerte de Maximiliano, sino que también apunta a marcar un precedente sobre la responsabilidad del Estado frente a daños ocasionados por sus empleados.

“El Estado debe responder por los daños causados por el accionar anormal de sus agentes”, señaló el abogado de la familia, que también cuestionó la falta de protocolos claros en materia de persecuciones vehiculares, de acuerdo a lo que informó en las últimas horas el medio local La Razón de Chivilcoy

