Vecinos y comerciantes de Chivilcoy se concentraron este jueves en la Plaza Principal de la ciudad para reclamar mayor seguridad, presencia policial y respuestas concretas ante la preocupación por los hechos delictivos.

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La movilización se desarrolló frente al Monumento a los Fundadores, en pleno centro, y reunió a una importante cantidad de personas. Según informó La Razón de Chivilcoy, la concentración se realizó de manera pacífica, sin banderas políticas y bajo una consigna común vinculada a la situación de inseguridad.

La protesta se produjo horas después de que el intendente Guillermo Britos anunciara nuevas medidas de seguridad tras una reunión mantenida en el Ministerio de Seguridad bonaerense con el ministro Javier Alonso, el subsecretario Andrés Escudero y el jefe de la Policía provincial, comisario general Villar.

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Tras el encuentro, Britos aseguró que se trató de una de las reuniones más productivas de los últimos años y confirmó que Chivilcoy recibirá más de 20 efectivos policiales en lo inmediato, además del regreso de agentes oriundos de la ciudad que actualmente prestan servicio en otras dependencias.

El jefe comunal también anticipó que una parte importante de los nuevos egresados de la Escuela de Policía del Parque Martija quedará destinada a Chivilcoy. Según sus estimaciones, entre los nuevos efectivos y los próximos egresos, la ciudad podría incorporar unos 50 policías y volver a alcanzar la dotación que considera necesaria para la comisaría.

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Gracias Ministro de Seguridad @JaviAlonsook y subsecretario Andrés Escudero por recibirme junto al Jefe de Policía Javier Villar y por la pronta respuesta para los vecinos de nuestro distrito, ya llegaron 17 nuevos efectivos y en los próximos días tendremos soluciones de… pic.twitter.com/t4VFrE5jue — Guillermo Britos (@BritosGuillermo) August 21, 2026

Además, se anunció un plan para reparar y renovar patrulleros, con el envío de móviles por parte del Ministerio de Seguridad, la llegada de unidades 0 km y la asignación de un vehículo para la DDI local.

Entre las medidas comunicadas también figura el regreso de motos de biconducción para reforzar los controles y prevenir delitos, mientras que el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) permanecerá en Chivilcoy para realizar tareas de prevención exclusivamente en el distrito.

Pese a estos anuncios, durante la noche un importante grupo de vecinos y comerciantes decidió concentrarse en la Plaza Principal para expresar su preocupación y exigir que las medidas se traduzcan en mayor seguridad efectiva en las calles.