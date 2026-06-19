Momentos de tensión se vivieron este jueves en Chivilcoy cuando parte del techo de una dependencia municipal se desplomó y provocó heridas a un funcionario que debió ser trasladado al hospital para su evaluación.

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El hecho ocurrió en el edificio conocido como Casa de Tierra, ubicado sobre la calle Necochea al 25, donde funciona parte de la administración municipal. Según informaron medios locales, el jefe del área, Darío Frediani, fue alcanzado por ladrillos huecos y restos de mampostería luego de que cediera una porción del techo del primer piso.

De acuerdo a lo que informó el medio local La Razón de Chivilcoy, tras el incidente, el funcionario recibió asistencia inmediata y fue derivado al Hospital Municipal. Allí le realizaron distintos estudios médicos que permitieron descartar lesiones de gravedad, por lo que recibió el alta pocas horas después.

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Trabajadores que se encontraban en el lugar relataron que antes del derrumbe escucharon un fuerte estruendo. "Se sintió una gran explosión y no sabíamos qué había pasado", señalaron algunos testigos sobre los momentos de preocupación que se vivieron dentro del edificio.

A raíz de lo sucedido, el Municipio dispuso una inspección técnica para determinar las causas del desprendimiento y verificar el estado estructural del sector afectado. La tarea estará a cargo de profesionales del área de arquitectura municipal.

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Pese al accidente, desde la comuna informaron que la atención al público continuó con normalidad tanto en Casa de Tierra como en las oficinas de OMIC y Discapacidad que funcionan en el mismo inmueble.