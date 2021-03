El director de Delegaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca, Fabián Tuya, chocó con su automóvil este sábado a la medianoche. Luego de conocido el incidente dijo que no se negó al control de alcoholemia y que luego se practicó exámenes en un hospital.

Tuya terminó arriba de la vereda con su auto en la calle Salta al 100. En declaraciones a La Brújula 24, contó que "venía por Salta, se me cruzó un auto, me fui contra la vereda y me golpeé". "No me negué a hacer el control de alcoholemia, pero cuando soplaba no salía bien y por eso no se pudo hacer. Luego fui al hospital Italiano para hacerme un análisis de sangre", continuó.

Tuya también aseguró que "cuando soplaba (el alcoholímetro) no activaba como correspondía, por el golpe en la cara producto del choque. Por eso me fui a hacer el análisis de sangre".

Luego sostuvo que “eran las 12 de la noche y estaba circulando, no había salido ni nada raro. Pero para mayor tranquilidad me hice el análisis". Los resultados estarán entre 48 y 72 horas.

Tuya es oriundo de San Isidro, estudió y trabajó en Coronel Rosales, fue diputado provincial de Cambiemos por una suplencia, y se desempeñó en la administración anterior como Coordinador Regional del Ministerio de Desarrollo Social.