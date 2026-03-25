Un camión y una formación ferroviaria protagonizaron un accidente durante la madrugada en el paso a nivel de El Saladero. A pesar de la magnitud del impacto, no se registraron personas heridas.

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Según informó el medio local La Nueva, el siniestro ocurrió alrededor de las 3 de la mañana e involucró a un camión Ford Cargo, conducido por un joven de 24 años, y un tren de carga perteneciente a la empresa Ferro Sur Roca. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron en el cruce ferroviario.

Tanto el conductor del camión como el maquinista, un hombre de 39 años, resultaron ilesos. Tras el impacto, se desplegó un operativo que se extendió por aproximadamente dos horas. Durante ese tiempo, se llevaron a cabo tareas de limpieza para retirar el cereal que había quedado esparcido sobre la calzada.

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Una vez finalizadas las tareas, la locomotora pudo continuar su marcha junto a los vagones que transportaban soda cáustica.

En el lugar trabajaron operarios de Tránsito Urbano, bomberos de Ingeniero White, personal de la Delegación White con maquinaria pesada, además de efectivos de la Policía y Defensa Civil, quienes coordinaron las acciones para garantizar la seguridad y restablecer la circulación en la zona.

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