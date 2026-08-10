Villa Gesell se prepara para celebrar una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal ChocoGesell, que este año tendrá un condimento especial: el aniversario número 30 de una de las celebraciones más tradicionales del destino.

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El encuentro se realizará los días 15, 16 y 17 de agosto en el Pinar del Norte, donde visitantes y residentes podrán disfrutar de una amplia propuesta gastronómica, cultural y artística con entrada libre y gratuita.

Pero la gran novedad de esta edición llegará de la mano de los emprendedores gastronómicos locales: se elaborará la focaccia más grande de la Argentina, un desafío que tendrá aproximadamente 12 metros de largo por 50 centímetros de ancho.

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Una focaccia con identidad geselina

La iniciativa fue presentada por el emprendedor gastronómico Gerónimo Megías, quien explicó que la preparación buscará representar la identidad del Bosque Fundacional a través de productos y sabores vinculados con el lugar.

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La focaccia llevará hongos de pino, sal marina y una salsa de chocolate picante, en homenaje a la fiesta chocolatera. La preparación se completará con rúcula, queso parmesano, jamón crudo y tomates confitados.

“Entre los mismos emprendedores nos organizamos para aportar este espectáculo gastronómico y sumar un atractivo más a la fiesta”, explicó Megías.

La propuesta llega después del éxito obtenido durante la Fiesta La Criolla, donde los gastronómicos locales elaboraron el “Sándwich Criollo más grande del mundo”.

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Para Megías, la iniciativa también representa el compromiso del sector privado local: “Somos más de sesenta emprendedores gastronómicos. En un momento difícil decidimos arremangarnos, colaborar y aportar valor agregado a la fiesta”.

En el marco de la presentación también se dio a conocer un sazonador elaborado con hongos del bosque, desarrollado por la firma local Fungi Gesell, como muestra del crecimiento de los productores y emprendimientos vinculados a la gastronomía geselina.

Tres décadas de chocolate, bosque y tradición

ChocoGesell nació en 1996, inspirada en la herencia repostera y chocolatera de raíces centroeuropeas que forma parte de la identidad de Villa Gesell.

Con el paso de los años, la celebración fue creciendo hasta convertirse en uno de los principales eventos gastronómicos y turísticos del calendario local. Durante la pandemia recibió la distinción de Fiesta Nacional, sumándose a otras celebraciones emblemáticas de la ciudad.

Uno de los grandes cambios en su historia ocurrió en 2015, cuando la fiesta se trasladó al Bosque Fundacional. El cambio permitió combinar la propuesta gastronómica con el paisaje natural característico de Villa Gesell.

Según los organizadores, el traslado generó un fuerte crecimiento de la convocatoria: de unas 8.000 personas en sus primeras etapas pasó a alcanzar picos cercanos a los 80.000 visitantes en sus mejores ediciones.

Además, una de las premisas que se mantiene es que la entrada sea libre y gratuita, con el objetivo de que vecinos y turistas puedan disfrutar de las actividades sin restricciones.

Una edición aniversario con más de 60 expositores

Para celebrar sus 30 años, ChocoGesell tendrá una programación especialmente amplia.

La propuesta incluirá más de 60 expositores de chocolatería, alfajores y repostería, además de casi 200 artesanos que ofrecerán piezas y productos únicos.

También habrá patio cervecero, food trucks, gastronomía salada, productos regionales y destinos invitados.

La agenda se completará con más de 40 espectáculos en vivo, concursos y espacios especialmente preparados para los más chicos.

De esta manera, la fiesta buscará combinar la tradición chocolatera con la producción local, la gastronomía, el arte y el entorno natural del Pinar del Norte.

Un atractivo turístico para el invierno

Desde la Secretaría de Turismo de Villa Gesell destacaron que la celebración forma parte de la estrategia para fortalecer la actividad turística durante todo el año y poner en valor la identidad productiva y gastronómica del municipio.

“Todos esos números que vemos se traducen en personas que trabajan, producen y emprenden en Villa Gesell. Eso es lo más importante”, señaló Megías.

Datos clave

📅 Cuándo: 15, 16 y 17 de agosto de 2026

📍 Dónde: Pinar del Norte, Villa Gesell

🎟️ Entrada: libre y gratuita

🍫 Evento: Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal ChocoGesell

🎂 Edición aniversario: 30 años

🥖 Gran novedad: focaccia de aproximadamente 12 metros de largo por 50 centímetros de ancho

🍄 Ingredientes destacados: hongos de pino, sal marina, chocolate picante, rúcula, parmesano, jamón crudo y tomates confitados

🍰 Expositores: más de 60 de chocolatería, alfajores y repostería

🎨 Artesanos: casi 200

🎭 Agenda: más de 40 espectáculos, concursos y actividades infantiles

🚚 Gastronomía: food trucks, patio cervecero y propuestas saladas

🌲 Lugar: Bosque Fundacional / Pinar del Norte