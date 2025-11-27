El chofer del micro que volcó en el kilómetro 325 de la Ruta 2, en jurisdicción de Mar Chiquita, se negó a declarar este jueves y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán. La decisión se tomó tras la audiencia realizada ante la Fiscalía de Delitos Culposos, a cargo de Germán Vera Tapia, donde el conductor prefirió no brindar su versión.

Según publicó el medio regional Infozona, la fiscalía pidió al Juzgado de Garantías N°2 que la aprehensión del conductor se convierta en detención, en el marco de una causa por homicidio culposo agravado por conducción imprudente, con el agravante de haber más de una víctima, en concurso ideal con lesiones culposas agravadas.

El siniestro ocurrió el martes por la mañana cuando el micro de la empresa New Bus volcó tras salir de una curva. En el lugar trabajaron peritos, personal policial y equipos de emergencia de la zona, mientras que la tragedia generó impacto entre quienes circulan a diario por esta autovía clave para conectar el Interior bonaerense con la costa atlántica.

El testimonio del segundo chofer

Durante la tarde del martes declaró el segundo chofer, quien aseguró que se encontraba durmiendo al momento del vuelco. Explicó que había manejado la primera parte del viaje y que intercambiaron posiciones en Lezama. También señaló que el conductor imputado realizó una parada de unos 40 minutos en Castelli, antes de retomar la marcha. Fue en ese tramo donde se habría quedado dormido.

Pericias y primeros resultados

Las primeras pericias confirmaron que no hubo intervención de otro vehículo. No se registraron marcas de frenadas, y los investigadores detectaron la falta de dos carteles viales que habrían sido arrancados por la unidad en la trayectoria previa al vuelco. Uno de ellos quedó atrapado bajo el micro y fue recuperado cuando lo colocaron nuevamente sobre sus ruedas.

Las pruebas de alcoholemia a ambos choferes dieron negativas, mientras se esperan los resultados toxicológicos de las muestras de sangre extraídas para completar el análisis pericial.