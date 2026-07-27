El conflicto del transporte público en Necochea y Quequén continúa sin resolución y los choferes todavía no percibieron la totalidad de los salarios adeudados, por lo que desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no descartan una nueva retención de tareas si no aparecen respuestas concretas de la empresa.

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Según informó el medio nden.com.ar, la situación persiste luego de la medida de fuerza que mantuvo a ambas ciudades sin servicio de colectivos durante casi 48 horas, entre el martes 21 y la madrugada del jueves, como consecuencia de los reiterados incumplimientos salariales de Transportes Necochea S.A.

Este martes 28 de julio, a las 11.30, representantes de la empresa y del gremio volverán a reunirse en el Ministerio de Trabajo, en una audiencia que será clave para determinar si existe una propuesta que permita cancelar la deuda y evitar un nuevo conflicto.

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El secretario general adjunto de la UTA Seccional Mar del Plata, Gastón Urrutia, aseguró que no hubo avances desde la última retención de tareas y detalló que a parte de los trabajadores todavía se les adeuda cerca del 40% del sueldo de junio, la totalidad del aguinaldo y una cuota no remunerativa correspondiente a febrero, que debía abonarse a fines de mayo.

"Hoy por hoy a los trabajadores se les debe mucha plata: todo el aguinaldo, una cuota no remunerativa del mes de febrero y el 40% del sueldo", afirmó el dirigente sindical.

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Desde el gremio aclararon que no todos los choferes se encuentran en la misma situación, aunque una parte importante del personal todavía no completó el cobro de sus haberes.

Además de la audiencia en la cartera laboral, la UTA solicitó ser recibida por la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, en un encuentro previsto para esta semana, aunque todavía sin confirmación oficial.

El sindicato considera que el conflicto excede la relación entre trabajadores y empresa, ya que involucra un servicio público esencial que afecta diariamente a miles de vecinos.

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"El Ejecutivo y el Legislativo también tienen que intervenir, porque esto no solo afecta a los choferes, sino también a los usuarios, que son los principales perjudicados", sostuvo Urrutia.

Crece la incertidumbre sobre el servicio

Desde la UTA remarcaron que no está definida una nueva medida de fuerza, pero advirtieron que podría concretarse otra retención de tareas si la empresa no regulariza los pagos pendientes.

El conflicto se produce además en un contexto de incertidumbre sobre el futuro del transporte urbano, luego de que la licitación para concesionar el servicio quedara desierta y la prestación continúe bajo una prórroga.