Choferes de Uber se manifestaron esta semana en Bahía Blanca para pedir la derogación de la ordenanza municipal que regula la actividad de las aplicaciones de viajes. La protesta incluyó una movilización por el centro y la entrega de un petitorio en el Concejo Deliberante.

Según explicó Silvia Pelendier, integrante de la agrupación de conductores, la concentración comenzó en Sarmiento y Zelarrayán, desde donde marcharon caminando hasta el edificio legislativo.

Los manifestantes solicitaron ingresar al recinto para entregar personalmente el documento y finalmente fueron recibidos por el concejal Ferrández, quien —según indicaron— se comprometió a acompañar el planteo para revisar la normativa vigente.

“Queremos defender nuestra fuente de trabajo y derogar la ordenanza”, expresó Pelendier al medio local bvcnoticias.com.ar. La dirigente sostuvo que la regulación municipal impone un sistema “burocrático” que complica la actividad de los choferes.

Entre los puntos cuestionados mencionaron las exigencias para habilitar los vehículos y la obligación de contar con licencia de conducir profesional, requisitos que —afirman— dejan afuera a muchos trabajadores.

Los conductores aseguran que no se oponen a una regulación del servicio, pero reclaman que sea más simple y accesible tanto para los choferes como para los usuarios.

Un conflicto que viene desde hace semanas

El reclamo de los choferes de aplicaciones en Bahía Blanca no es nuevo. A mediados de febrero, conductores de Uber ya habían advertido sobre las dificultades para trabajar con la nueva normativa municipal.

En ese momento denunciaron persecuciones, secuestros de vehículos y episodios de violencia, además de cuestionar los costos que implica cumplir con las exigencias establecidas por el municipio.

“Sufrimos persecuciones y violencia de mucha gente”, había señalado entonces una conductora que prefirió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.