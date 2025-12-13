La madrugada del sábado estuvo marcada por un accidente vial que involucró a simpatizantes de Estudiantes de La Plata que viajaban a Santiago del Estero para presenciar la final del Torneo Clausura. Tres micros que habían partido el viernes por la noche desde La Plata colisionaron en cadena sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de la localidad de Solís, en cercanías de San Antonio de Areco.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2 de la mañana y fue confirmado por el propio club a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. Desde la institución informaron que se trató de un “accidente vial que involucró a tres micros que trasladaban hinchas”, los cuales “colisionaron entre sí”, y remarcaron que la situación se encontraba “bajo control”.

Estudiantes de La Plata informa que, en el día de la fecha, tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís.



Como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por… — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 13, 2025

De acuerdo con la información oficial, la mayoría de los ocupantes sufrió lesiones de carácter leve. Si bien aún no se determinaron las causas exactas del choque, las primeras imágenes y testimonios indican que la mecánica habría sido “por alcance”, es decir, que una de las unidades habría detenido su marcha y el micro que circulaba detrás no logró frenar a tiempo, generando la colisión en cadena.

Entre los heridos se encuentran dos choferes y un pasajero. Según se informó, los conductores debieron ser trasladados al Hospital Central de Pilar para recibir asistencia médica. Uno de ellos, un transportista de 43 años, presentó dolencias corporales, escoriaciones en la rodilla derecha y una lesión en el tobillo izquierdo con posible fractura, por lo que fue sometido a estudios de rayos X. El segundo chofer, de 41 años, sufrió una herida cortante en el brazo derecho.

En tanto, un hincha de 59 años también debió ser hospitalizado a raíz de una herida cortante en el rostro. Desde el club aseguraron que ninguno de los lesionados reviste gravedad y que todos se encuentran fuera de peligro.

