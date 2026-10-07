Un accidente se registró este miércoles alrededor de las 6.30 en la Ruta 9, donde dos camiones chocaron por alcance a la altura del kilómetro 134, en el sentido Rosario-Buenos Aires.

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Uno de los conductores quedó atrapado en sus miembros inferiores y Bomberos debió realizar tareas de rescate. Según informó Tu Radio Baradero, el hombre sufrió traumatismos varios y fue entregado al Servicio de Emergencias. El camión transportaba una carga térmica.

“Fue una colisión por alcance en el km. 134 Rosario-Buenos Aires. El conductor del camión que impacta por detrás del otro quedó atrapado en sus miembros inferiores”, explicó el vocero de Bomberos, Román Montenegro.

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El rescatista señaló además que el conductor no pudo precisar las causas del siniestro. Uno de los camiones terminó sobre la mano rápida, aunque aclaró que será la pericia la que determine cómo y dónde se produjo el impacto.

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