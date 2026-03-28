Un patrullero de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) impactó contra otro vehículo perteneciente a la Comisaría 1ª de Ezeiza, por motivos que aún se investigan.

Ads

Tras el choque, trabajaron en el lugar los Bomberos Voluntarios de Ezeiza y personal de emergencias médicas, quienes trasladaron a los efectivos heridos a distintos centros de salud para su atención.

Los involucrados fueron el oficial ayudante Jorge S. (UTOI), el oficial Miguel I. y la sargento Natalia P. (Comisaría 1ª). El accidente dejó tres policías con lesiones y provocó daños considerables en ambos móviles.

Ads

Según informó Canal 4 de Ezeiza, las causas del siniestro continúan siendo investigadas. Mientras se realizan peritajes sobre los vehículos involucrados, se evalúa si se abrirá alguna medida interna dentro de la fuerza.

Ads