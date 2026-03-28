Choque entre dos patrulleros en Ezeiza: el accidente dejó tres efectivos heridos y graves daños en los móviles
Los patrulleros pertenecían a la UTOI y a la Comisaría 1ª. Los efectivos fueron trasladados a distintos centros de salud.
Un patrullero de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) impactó contra otro vehículo perteneciente a la Comisaría 1ª de Ezeiza, por motivos que aún se investigan.
Tras el choque, trabajaron en el lugar los Bomberos Voluntarios de Ezeiza y personal de emergencias médicas, quienes trasladaron a los efectivos heridos a distintos centros de salud para su atención.
Los involucrados fueron el oficial ayudante Jorge S. (UTOI), el oficial Miguel I. y la sargento Natalia P. (Comisaría 1ª). El accidente dejó tres policías con lesiones y provocó daños considerables en ambos móviles.
Según informó Canal 4 de Ezeiza, las causas del siniestro continúan siendo investigadas. Mientras se realizan peritajes sobre los vehículos involucrados, se evalúa si se abrirá alguna medida interna dentro de la fuerza.
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