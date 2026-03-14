Un hombre y una mujer murieron este sábado tras un choque mientras circulaban en moto por la Ruta 11, en el partido de Mar Chiquita, cerca del límite con Mar del Plata. El accidente ocurrió al mediodía y generó gran conmoción entre los vecinos y quienes transitaban por la zona.

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Según informó Ciudadano Web, los primeros en llegar al lugar fueron guardavidas que se encontraban por el cambio de turnos, junto a automovilistas que se detuvieron al ver el siniestro. Los rescatistas intentaron asistir al hombre, pero ya no presentaba signos vitales.

La mujer, en tanto, estaba muy debilitada y con múltiples fracturas, por lo que no podía ser movilizada. Los guardavidas permanecieron junto a ella hasta la llegada del servicio de emergencias, pero falleció antes de llegar al centro de salud.

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Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del accidente. La zona permaneció parcialmente cortada hasta que se retiraron los vehículos involucrados y se restableció el tránsito.

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