Ocurrió en el kilómetro 412 de la Ruta Provincial Nº 11, en el carril ascendente, y dejó como saldo la muerte de un oficial de la Policía.

Un camión Mercedes Benz embistió por causas que aún se investigan a un móvil policial Chevrolet Astra perteneciente a la división motorizada.

En ese vehículo se desplazaba el jefe de la unidad, un oficial principal que fue impactado en el lateral del acompañante. A raíz del violento choque, el policía sufrió lesiones fatales y falleció en el lugar, informó Ahora.

Actualizamos info | En Ruta 11 se produjo un siniestro vial en el Km 413 sentido a CABA con reducción de calzada. Zona Villa Gesell.



Conducí con precaución.



Escuchanos: En la Ruta 107.1 — Radio 2 (@Radio21071) November 21, 2025

Tras el siniestro, trabajaron en la zona una ambulancia del Hospital de Villa Gesell, bomberos voluntarios y personal de Policía Científica, quienes realizaron peritajes para determinar la mecánica del accidente. En la calzada se observaron aproximadamente 20 metros de derrape.

Para garantizar la circulación, se montó un bypass en el carril ascendente y el tránsito volvió a fluir con normalidad. La investigación quedó a cargo de la UFID Nº 6 de Villa Gesell, que inició las actuaciones correspondientes para establecer responsabilidades.

