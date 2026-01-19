El grave siniestro vial ocurrió este lunes (19 de enero) por la mañana en la Ruta Provincial N° 46, a la altura del kilómetro 60 en la zona de Paraje Santo Domingo, partido de Bragado, donde por causas que se investigan colisionaron dos camionetas, una Amarok y una Hilux.

Como consecuencia del impacto, dos personas fallecieron en el lugar, mientras que otras resultaron con heridas de diversa consideración y fueron trasladadas para su atención médica, una de ellas intervenida quirúrgicamente de urgencia.

Los fallecidos son un hombre mayor de edad oriundo de 25 de Mayo, quien viajaba como acompañante en la Amarok. Además, falleció una mujer de 61 oriunda de Ayacucho, que se desplazaba como acompañante en la Hilux.

Según se supo, en la Amarok también viajaba un hombre de 47, quien sufrió un hematoma pulmonar y fractura de costilla. En tanto, la Hilux era conducida por una mujer de 31, quien resultó con fracturas en un brazo y en la pierna derecha, y un joven de 23 el joven jinete ayacuchense Aarón Tomás Tort, quien regresaba del Festival de Jesús María y fue intervenido quirúrgicamente de urgencia, el cual debió ser trasladado de urgencia y se encontraba en cirugía por una grave lesión vascular.

En el sitio trabajó personal policial, Policía Científica y personal de salud. La ruta permaneció totalmente cortada al tránsito durante varias horas, con un operativo a cargo de Vial y efectivos de la EPC Bragado. Fuentes: Cuarto Poder Bragado / Urgente Ayacucho

