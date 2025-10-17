El trágico siniestro vial ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 3 a la altura del kilómetro 119 cuando dos vehículos colisionaron de manera frontal.

Un Honda Civic blanco, se desplazaba desde Tandil hacia la Ciudad de Buenos Aires, y un Toyota Corolla Cross que circulaba en sentido contrario, fueron los vehículos involucrados en el choque ocurrido en la tarde de este viernes, alrededor de las 16 horas.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del Civic perdió la vida en el acto. En tanto, su acompañante y uno de los ocupantes del otro automóvil fueron trasladados de urgencia al Hospital Zenón Videla Dorna de San Miguel del Monte, ambos con politraumatismos múltiples.

Según informó FM Actitud, una maniobra de sobrepaso podría haber sido el origen del siniestro, aunque las pericias oficiales intentarán establecer con precisión cómo se produjo el choque. En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal del servicio de emergencias médicas y efectivos policiales, quienes coordinaron las tareas de rescate, asistencia y control del tránsito en una zona que permaneció parcialmente cortada durante varias horas.

