El siniestro vial se registró este martes en el kilómetro 77 de la Ruta Nacional 9, mano hacia Rosario, donde colisionaron cuatro vehículos.

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Como resultado del impacto múltiple, al menos seis personas debieron ser trasladadas por el SAME. Entre los involucrados se encuentran dos camiones y dos automóviles.

Según informó 360 Noticias, el choque fue protagonizado por un automóvil Volkswagen que terminó contra el guardarraíl central, un camión de la empresa Andreani -que transportaba electrodomésticos y quedó en posición de tijera al costado de la ruta-, una camioneta Peugeot Partner, que finalizó volcada, y otro camión sin caja, que finalizó fuera de la cinta asfáltica.

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La circulación permanecía totalmente interrumpida mientras se desarrollan las tareas de asistencia y peritaje. Trabajan en el operativo Bomberos Voluntarios de Campana, Policía, SAME y Defensa Civil.

Debido al corte se recomendaba el desvió por ruta provincial 6, sentido Zárate.

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