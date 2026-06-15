Un choque múltiple se registró durante la madrugada de este lunes en la ciudad de Pergamino y dejó como saldo tres personas con heridas leves que debieron ser trasladadas al Hospital San José.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 3.30 en la intersección de la Ruta Nacional 8 y la calle 25 de Mayo. Por causas que aún son materia de investigación, colisionaron una camioneta Ford Ranger, una Ford EcoSport y un Volkswagen Polo.

Como consecuencia del fuerte impacto, los vehículos sufrieron importantes daños materiales y uno de ellos terminó fuera de la calzada. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y personal sanitario.

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Dos hombres que viajaban en la Ford EcoSport fueron trasladados al Hospital San José con lesiones leves y escoriaciones. También fue derivado al mismo centro de salud el conductor del Volkswagen Polo, un hombre de 56 años que sufrió heridas de carácter leve.

En tanto, según informó La Opinión de Pergamino, en la Ford Ranger circulaba un hombre de 43 años acompañado por otras tres personas, entre ellas una niña de 9 años. Todos resultaron ilesos y no requirieron atención médica.

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Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias que desencadenaron el choque en uno de los accesos más transitados de Pergamino.