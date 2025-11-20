







Un violento choque entre dos camiones ocurrió minutos antes de las 5 de la mañana de este miércoles en el kilómetro 144 de la Ruta 9, a la altura de Baradero, mano a Ciudad de Buenos Aires. Según informó el especialista en tránsito Ernesto Arriaga, la zona estuvo con desvíos: el tránsito fue derivado a la colectora en el km 144 y retomó en el km 142.

Los dos choferes resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Municipal “Dr. Lino Piñeiro”. De acuerdo a lo informado por el director del nosocomio, Carlos Baliela, a Tu Radio Baradero, las víctimas son dos hombres de 47 y 48 años.

“Ingresaron dos personas, uno de cada camión. El masculino de 47 años, oriundo de Córdoba, presenta un traumatismo de cráneo leve. Lo estaban suturando y queda en observación”, explicó el médico.

Sobre el otro conductor, Baliela detalló: “Es un masculino de 48 años de Lanús, con lesiones leves. Está lúcido y permanece en el área de tránsito”.

Las imágenes difundidas por los medios locales muestran la violencia del impacto, con una de las unidades volcada sobre la banquina y la cabina severamente dañada. Pese a la magnitud del siniestro, ambos choferes permanecen fuera de peligro.

