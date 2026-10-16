Carlos María Naón se prepara para celebrar la 6.ª Fiesta Popular del Choripán y la Bondiola Asada, una propuesta que combina gastronomía criolla, música y tradiciones camperas. El evento se desarrollará el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre de 2026, en esta localidad bonaerense del partido de 9 de Julio.

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Durante el fin de semana habrá choripán, bondiola asada, paseo de artesanos, peña, baile, desfile criollo y prueba de riendas, además de espectáculos musicales y actividades para compartir en familia.

Música en vivo y artistas invitados

La programación del sábado 14 comenzará a las 21 en el Club Porteño de Carlos María Naón, con la presentación de El Toro Quevedo, Los Hermanos Sparano, Fran Góngora, Noche de Luna, Tony Ponce y Los Chicos del Cuarteto.

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La celebración también contará con cantores zonales y ballets, en una propuesta que busca reunir a vecinos y visitantes alrededor de la música popular y las costumbres criollas.

Entradas y propuestas para el fin de semana

La organización informó que la entrada anticipada para la noche del sábado cuesta $20.000, con precio promocional válido hasta el 10 de noviembre. Los menores de 12 años ingresan gratis.

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Datos claves

Evento: 6.ª Fiesta Popular del Choripán y la Bondiola Asada.

Fechas: sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026.

Lugar: Carlos María Naón, partido de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires.

Sede de los shows del sábado: Club Porteño.

Horario anunciado: sábado desde las 21.

Artistas: El Toro Quevedo, Los Hermanos Sparano, Fran Góngora, Noche de Luna, Tony Ponce y Los Chicos del Cuarteto.

Actividades: gastronomía criolla, peña, baile, desfile criollo, prueba de riendas, artesanos y espectáculos.

Entrada anticipada del sábado: $20.000, válida hasta el 10 de noviembre.

Menores de 12 años: ingreso gratuito.