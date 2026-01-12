Una violenta disputa entre vendedores ambulantes rompió la tranquilidad del último fin de semana en la playa de Mar Azul, partido de Villa Gesell. El enfrentamiento, protagonizado principalmente por churreros y vendedores de licuados, quedó registrado en un video grabado por un turista.

Según relataron testigos, el conflicto se originó por la competencia para ocupar los sectores de mayor circulación de personas. “Se estaban peleando por el lugar, porque ahí pasa más gente”, señaló uno de los presentes. Lo que comenzó como una discusión verbal escaló a empujones y golpes, con corridas sobre la arena.

Quienes frecuentan la playa indicaron que las tensiones entre vendedores ambulantes suelen repetirse, especialmente en el contexto de una temporada marcada por ventas irregulares y una fuerte competencia por los mejores puntos de comercialización.

🚨 SE PICÓ EN LA PLAYA: VENDEDORES AMBULANTES A LAS PIÑAS

- Fue en Mar Azul pic.twitter.com/2cXubdJfo4 — Vía Szeta (@mauroszeta) January 11, 2026

Tras la difusión del video, la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell emitió un comunicado a través de sus redes sociales: “En nuestras playas no hay lugar para la violencia ni para inadaptados”. Desde el área señalaron que, apenas se tomó conocimiento de la gresca, se iniciaron tareas de investigación para identificar a los responsables. “Nuestro destino es para que los turistas disfruten y para que los trabajadores lo hagan con reglas claras”, remarcaron.

Además, advirtieron que no se permitirá que “un grupo de infiltrados intervenga la venta en la playa generando disturbios” y aseguraron que quienes protagonizaron los hechos “no podrán pisar más la playa”.

Fuentes municipales confirmaron que, en el marco del Operativo Sol a Sol 2025/2026, fue detenido uno de los principales incitadores del enfrentamiento, un hombre de 34 años. El procedimiento fue realizado por personal de la Estación de Policía Comunal 3ª, junto al Grupo GAD y agentes de la Secretaría de Seguridad, luego de un llamado que alertó sobre la pelea. En el lugar se constató que el involucrado realizaba venta ambulante sin autorización municipal y portaba un arma blanca, que fue incautada. También se decomisó la mercadería que ofrecía a la venta.

Desde el municipio informaron que la investigación continúa para dar con el resto de los implicados, con el objetivo de avanzar en medidas que impidan que quienes generan hechos de violencia vuelvan a trabajar como vendedores ambulantes en las playas.