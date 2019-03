Por Christian Thomsen Hall

Periodista de LaNoticia1.com

Luego de que en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante el Intendente Luis Andreotti confirmó que no irá por la reelección en San Fernando, la concejal de Cambiemos , Agustina Ciarletta, dialogó con LaNoticia1.com y reveló sus aspiraciones a suceder al jefe comunal del Frente Renovador al frente del Ejecutivo municipal.

"Creo que en estas elecciones Cambiemos tiene muchas posibilidades en varios municipios de la Provincia. A mi me encantaría tener la posibilidad de ser candidata a Intendenta, porque San Fernando es el lugar que camino, porque es el lugar que quiero y porque conozco a la gente", resaltó la edil de Cambiemos ante nuestros micrófonos.

Lejos de los típicos discursos de los dirigentes de la oposición, Ciarletta reconoció los puntos altos en la gestión de Luis Andreotti y en ese sentido expresó: "Desconocer todo lo que se hizo bien no sirve. San Fernando fue evolucionando en el tiempo y creo que hay que aprender y apoyar lo bueno que hace el actual Intendente. Y si nos toca ser Gobierno, poder sumar".

No obstante, la edil macrista cuestionó la política económica del alcalde massista al manfiestar que "hoy el sanfernandino no llega a pagar las tasas municipales". En ese contexto, subrayó las dificultades que atraviesan vecinos y comerciantes: "Algunos llegan a pagar sumas exorbitantes y es ahí donde nos queda un gran trabajo por hacer".

Por otra parte, la delegada del INADI en la provincia de Buenos Aires rechazó que Cambiemos "tenga falta de sensibilidad social". "Nunca estaría en un espacio donde sienta que hay falta de sensibilidad social. No asfaltar una calle por más de diez años, no arreglar una escuela, no darle a los chicos el boleto estudiantil gratuito, eso es falta de sensibilidad social".

Por último, Agustina destacó el protagonismo de las mujeres en esta etapa de la Argentina: "La mujer en estos tiempos es protagonista de una conquista de derechos muy importante y creo que este Gobierno acompaña. Uno puede estar de acuerdo o no con ciertas posturas pero lo importante es que hoy se dan debates que antes no se daban".

"Para mi es muy bueno tener una Gobernadora mujer. María Eugenia Vidal tuvo una visión muy clara que es que el Estado se acerque al vecino sin intermediarios. También he trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social junto a Carolina Stanley y doy fe de su vocación y su compromiso. Y más allá del partidismo, creo en el rol de las mujeres en la política", concluyó.