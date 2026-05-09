La planta de Cabot Argentina, una de las industrias más importantes de Campana y pionera en la producción de negro de humo en Latinoamérica. La empresa comunicó oficialmente el inicio del proceso de desmantelamiento de su unidad operativa, una decisión que ya fue informada a las autoridades gremiales y que deja a unos 150 trabajadores frente a un escenario de incertidumbre laboral y económica.

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La planta había sido inaugurada el 14 de julio de 1962 y se convirtió en la primera fábrica instalada por la corporación en toda América Latina. En sus comienzos contaba con una producción anual de 12.700 toneladas y apenas 83 empleados, pero con el paso de los años logró expandirse hasta alcanzar unas 85.000 toneladas anuales de negro de humo, un insumo clave para la fabricación de neumáticos, productos de caucho y materiales plásticos.

Durante décadas, la planta formó parte del entramado productivo que consolidó a Campana como uno de los polos industriales más importantes de la provincia de Buenos Aires. Uno de los aspectos más destacados de la operación de Cabot era su integración con la industria nacional. La empresa trabajaba con materia prima cien por ciento argentina, utilizando aceite decantado proveniente de la refinería de YPF en Ensenada y gas natural local.

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Además, en los últimos años había impulsado proyectos vinculados al autoabastecimiento energético y la sostenibilidad,

El impacto social del cierre genera especial preocupación entre trabajadores y vecinos. Más allá de su rol productivo, Cabot mantenía una presencia activa en la comunidad y era considerada una fuente de empleo calificado y estable para numerosas familias campanenses.

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Mientras tanto avanzan las negociaciones gremiales y se esperan precisiones sobre las condiciones del cierre y el futuro de los empleados.