Uno de los símbolos de Cariló atraviesa su momento más crítico. El tradicional Cariló Golf anunció que cerrará sus puertas a fines de abril, tras declarar “económicamente inviable” la continuidad de sus operaciones.

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El predio, de 41 hectáreas y ubicado en el centro geográfico de la localidad, venía arrastrando pérdidas operativas desde hace años.

Según explicó la administración en un comunicado oficial, la falta de una masa societaria, a diferencia de otros clubes, dejó al complejo sin una fuente estable de ingresos. El mantenimiento del campo dependía exclusivamente de actividades complementarias que, en el escenario actual, resultaron insuficientes para sostener los costos.

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En ese marco, la empresa había apostado a un proyecto hotelero como alternativa para financiar la actividad deportiva. La iniciativa había sido aprobada por la Municipalidad de Pinamar mediante la Ordenanza 6087/21, pero una medida cautelar judicial frenó su desarrollo. Ese bloqueo terminó por asfixiar la estructura financiera del predio.

La combinación de este obstáculo legal con el incremento de los costos operativos terminó por precipitar el cierre. Sin embargo, desde la empresa aclaran que no se trata de un cierre definitivo. El futuro inmediato apunta a una reconversión profunda del espacio. El terreno será parcelado en unos 60 lotes, en un intento por generar recursos que permitan, al menos parcialmente, sostener la actividad golfística.

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“Actualmente, se encuentra en evaluación un proyecto que contempla una cancha de 9 hoyos y 60 lotes de uso unifamiliar (residencias particulares). Esta propuesta busca compatibilizar la normativa vigente, el carácter privado del predio y la necesidad de sustentabilidad económica, con la preservación del entorno y la identidad de Cariló”, explicaron en el comunicado.

El predio, adquirido en 2018, cuenta con zonificación de Residencial Unifamiliar Cariló (RUC), lo que habilita este tipo de desarrollo inmobiliario. Para los responsables del proyecto, se trata de la única alternativa viable para equilibrar la preservación de la identidad del lugar con las exigencias económicas actuales.