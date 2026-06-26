La empresa Finca Balcarce, dedicada a la producción de papas congeladas y otros alimentos, anunció el cierre definitivo de sus operaciones en la ciudad bonaerense de Balcarce, una decisión que impactará de manera directa en alrededor de 50 trabajadores.

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La firma, una compañía familiar de capitales nacionales fundada en 2016, comunicó la medida a través de una carta pública donde explicó que el final de sus actividades responde a un escenario económico que volvió inviable la continuidad del proyecto.

“Después de muchos años de trabajo, esfuerzo e inversión, hemos tomado una de las decisiones más difíciles de nuestra historia: Finca Balcarce cesará sus actividades y cerrará sus puertas”, expresó la empresa en el comunicado.

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Según detallaron, la decisión es consecuencia de “un contexto cada vez más complejo para la industria”, caracterizado por la pérdida de competitividad, el constante incremento de los costos operativos y una fuerte retracción del consumo que afectó de manera directa la actividad.

Desde la compañía remarcaron que la determinación no fue apresurada y que durante los últimos años realizaron esfuerzos para sostener la producción y adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Sin embargo, aseguraron que el escenario actual ya no permite desarrollar el emprendimiento de manera “viable y sustentable”.

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Finca Balcarce se especializaba en la elaboración de papas congeladas a partir de cultivos propios y comercializaba distintos productos derivados de ese cultivo. De acuerdo con información institucional de la empresa, contaba con una planta laboral de entre 51 y 200 empleados.

En el mensaje de despedida, la firma agradeció a trabajadores, clientes y proveedores por el acompañamiento durante estos años y destacó el orgullo de haber generado empleo, apostado por la producción nacional y construido vínculos que trascendieron lo comercial.

“Hoy cerramos una etapa con tristeza, pero también con la tranquilidad de haber entregado todo nuestro esfuerzo para intentar sostener este proyecto hasta el final”, señalaron. El texto concluye con una frase cargada de emotividad: “No es un adiós. Es un hasta luego”.

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La noticia también generó repercusiones en el ámbito político local. El bloque de concejales Primero la Patria manifestó su preocupación por las consecuencias laborales de la medida y difundió un comunicado bajo el título: “50 familias en la calle. La crisis golpea a Balcarce”.